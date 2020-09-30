70 yıldır dönen taş değirmenin lezzetli bulguruna gurbetçi ilgisi - Son Dakika

70 yıldır dönen taş değirmenin lezzetli bulguruna gurbetçi ilgisi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dedeleri tarafından 70 yıl önce kurulan taş değirmeni işleten Bilal ve Elvan Üre kardeşlerin zeron buğdayından elde ettikleri bulgura, özellikle gurbetçiler ilgi gösteriyor.

70 yıldır dönen taş değirmenin lezzetli bulguruna gurbetçi ilgisi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dedeleri tarafından 70 yıl önce kurulan taş değirmeni işleten Bilal ve Elvan Üre kardeşlerin zeron buğdayından elde ettikleri bulgura, özellikle gurbetçiler ilgi gösteriyor.

Bilal (65) ve Elvan Üre (57) kardeşler, ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde 1950 yılında Bulgar göçmeni dedeleri Salim Üre tarafından kurulan ve babaları İbrahim Üre'den miras kalan taş değirmeni, üçüncü kuşak olarak işletmeye devam ediyor.

Buğday hasat dönemlerinde yaklaşık 2 ay çarkı dönen değirmen, Üre ailesine yıllardır ekonomik kazanç sağlıyor.

Değirmende lezzeti ve şişkinlik yapmaması nedeniyle tercih edilen zeron buğdayından üretilen bulgur ise yöre halkının yanı sıra gurbetçi vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bilal Üre, AA muhabirine, dedesinin 1926 yılında Bulgaristan'dan Ulaş'a göçtüğünü söyledi.

Dedesinin 1950'de ihtiyaç duyulması üzerine ilçede değirmen kurduğunu anlatan Üre, "Bu tarihten beri değirmen yılın iki ayında hiç durmamaksızın çalışıyor. İki ayda vatandaşların bulgurlarını öğütüyoruz." dedi.

Zeron buğdayının bulguru talep görüyor

Değirmende daha önce un yaptıklarını ancak daha sonra tamamen pilavlık, köftelik ve çorbalık bulgur öğütmeye başladıklarını belirten Üre, şunları kaydetti:

"Burada öğütülen bulguru yurt dışına götürenler var. Türkiye'nin birçok ilinden Ulaş'a gelip, bulgurun methini duyduktan sonra burada öğütüp memleketlerine götürenler oluyor. Yurt dışından gelenler de aynı. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan buraya gezmeye gelen gurbetçilerimiz benden bulgur alır. Burada zeron buğdayı öğütüyoruz. Tanesinin içerisinde bulunan liflerin bağırsak ve mide kanserine iyi geldiği söyleniyor. Dedelerimiz, babalarımız zeron buğdayı yapardı. zeron buğdayı suyu çok çektiği için şişkinlik vermeme özelliği de var."

Dedesinin ve babasının değirmenden elde ettiği gelir sayesinde kendisi ile 5 kardeşini okuttuğunu, düğünlerini yaptığını söyleyen Üre, değirmeni gelecek nesillere devretmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Köşeli bulgur lezzetiyle ön plana çıkıyor

Elvan Üre ise üniversitede okuyan çocuklarının eğitim masraflarını değirmenden kazandığıyla karşıladığını, onların da yaz döneminde kendilerine yardım ettiğini belirtti.

Taş değirmende öğütülen bulgurun özellikleri hakkında bilgi veren Üre, "Bizdeki bulgurlar köşeli olur, yuvarlak olmaz. Üzerine yağ damladığı zaman köşeli bulgur yağı emer, yuvarlak bulgur yağı altına çeker. Bu yüzden köşeli bulgurla yapılan yemeği yediğinizde lezzetli olur." diye konuştu.

Üre, değirmenciliği dördüncü kuşağa aktarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Hürriyet Mahallesi, Bulgaristan, Gurbetçi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 70 yıldır dönen taş değirmenin lezzetli bulguruna gurbetçi ilgisi - Son Dakika

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