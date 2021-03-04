70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye - Son Dakika
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70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye

04.03.2021 08:26
70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye

70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye BARTIN'ın Ulus ilçesinde 70 yıldır evli olan Yusuf (87) ve Emine Acar (86), genç çiftlere tavsiyede bulundu.

70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 70 yıldır evli olan Yusuf (87) ve Emine Acar (86), genç çiftlere tavsiyede bulundu. Yusuf Acar, "Şimdiki evliler bir tartışma ile hemen boşanıyor. Bu yanlış bir davranıştır. Biz ufak bir tartışma yaşasak bile 1 gün geçmeden barışırdık" dedi. Emine Acar ise, "Birbirlerine kesinlikle anlayışlı davransınlar. Bizim sırrımız budur" diye konuştu.

Ulus'a bağlı 15 haneli Karakışla köyünde yaşayan emekli inşaat ustası Yusuf ve ev kadını Emine Acar çifti, 70 yıldır evliliklerini sürdürüyor. 4 çocuk, 13 torun sahibi olan Acar çifti, evlilikleri boyunca hiç kavga etmediklerini ve küs kalmadıklarını dile getirdi. Hala ilk günkü gibi mutlu olduklarını belirten Acar çifti, evlilik temelindeki en büyük kuralın saygı olduğunu ifade etti. Gelinleri Hanife Acar'ın yardımıyla yaşamlarını sürdüren Acar çifti, uzun evliliğin sırrını anlattı.

'BİZİ ÖRNEK ALSINLAR'1951 yılında evlendiklerini söyleyen Yusuf Acar, "Evliliğimiz mutlu bir şekilde devam ediyor. Bizim 4 çocuk ve 13 torunumuz var. Bazı evlilikleri görüyoruz. Bir kavga ile hemen boşanma kararı alıyorlar. Bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. İnsan geçim derdinde mutlaka kavga ya da tartışma yaşayabilir. Biz tartıştığımız zaman 1 gün geçmeden hemen barışırdık. Bizce evlilik budur. Ufak bir tartışma yaşayınca birbirlerini bırakmasınlar. Evliliklerini sürdürsünler, bizi örnek alıp beraberce yaşamaya devam etsinler. Biz hayatımızdaki bütün zorluklara ikimiz göğüs gererek, üstesinden geldik. Ben inşaatlarda çalışmaya giderdim, eşim tarlada çalışırdı. Zamanımızı hep çalışarak geçirdik" dedi.

Emine Acar ise, "Ben küçük yaşta evlendim, bu evliği 70 yıldır devam ettiriyoruz. Şimdiki gençler hemen ayrılıyorlar. Birbirlerine kesinlikle anlayışlı davransınlar. Bizim sırrımız budur" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Yusuf Acar, Emine Acar, kavga, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 70 yıldır evli çiftten gençlere tavsiye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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