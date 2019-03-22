70 Yıldır İçtiği Sigarayı 85 Yaşında Bıraktı

Sinop'ta, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde kalan 85 yaşındaki Cafer Beşli, sigara bırakma polikliniğinde gördüğü tedavinin ardından 70 yıldır içtiği sigarayı bıraktı.

Sinop'ta, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde kalan 85 yaşındaki Cafer Beşli, sigara bırakma polikliniğinde gördüğü tedavinin ardından 70 yıldır içtiği sigarayı bıraktı.



Kentteki Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren Cafer Beşli, 15 yaşında sigara içmeye başladı.



İlerleyen yaşı nedeniyle sigaraya bağlı olarak yemek yemekte, uyumakta ve merdiven çıkmakta sorunlar yaşayan Beşli, bir yıl önce kaldığı huzurevi yetkililerin tavsiyesi üzerine Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.



Beşli, poliklinikteki görevli doktorların da yardımıyla 70 yıldır kullandığı sigarayı 6 aylık tedavinin ardından bırakmayı başardı.



"70 yıl sonra bu beladan kurtuldum"



Cafer Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tavsiye üzerine huzurevindeki arkadaşlarıyla sigara bırakma polikliniğine başvurdukları dile getirerek, "Sağlıkçılar huzurevine geldiler ve bize bilgi verdiler. Daha sonrasında biz polikliniğe gitmeye başladık. Orada tedavi uygulamaya başladılar. İlaçların da yardımıyla 70 yıl sonra bu beladan kurtuldum. Sigarayı bıraktıktan sonra hayatım değişti. Sigara içerken rahat yatamıyor ve yemek yiyemiyordum. Şimdi rahatlıkla her işimi yapabiliyorum." ifadelerini kullandı.



Gençlere de tavsiyelerde bulunan Beşli, "Sigaradan uzak dursunlar. Ağızlarına hiç sürmesinler. Ben 70 yıl sigara içmiş birisi olarak onlara bunları tavsiye ediyorum." dedi.



"Gençlere örnek olacak bir amcamız"



İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, geçen yıl kentte bin kişinin sigarayı bırakmak için sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu belirtti.



Bunlardan yüzde 40'lık bölümünün sigarayı bıraktığına işaret eden Erşan, şunları söyledi:



"Bu konuda bize en iyi örnek Cafer amcamız. 70 yıl sigara kullandıktan sonra huzurevi yetkililerimizin yönlendirmesiyle bize başvurdu. Gayret ve azmiyle 70 yıllık bağımlılıktan kurtulmuş oldu. Özellikle gençlere örnek olacak bir amcamız. Cafer amcaya bu süreçte destek olan herkse çok teşekkür ediyorum. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı en yakın sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz."



Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde görevli Dr. Ahu Duran da Beşli'nin sigarayı bırakma sürecine ilişkin bilgi vererek, bu konuda kişinin gösterdiği azim ve gayretin önemine dikkati çekti.

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