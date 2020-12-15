70 yıldır terzilik yapıyor - Son Dakika

70 yıldır terzilik yapıyor

15.12.2020 08:12
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BURDUR'da 12 yaşında başladığı terzilik mesleğini tam 70 yıldır sürdüren Ünal Katlanç (82), "Allah beni hasta etmesin.

BURDUR'da 12 yaşında başladığı terzilik mesleğini tam 70 yıldır sürdüren Ünal Katlanç (82), "Allah beni hasta etmesin. Yatakta yatırtmasın, eve kapatmasın, bu dükkanda çalışırken, ömrümü alsın" diyor.

Burdur'da 1950 yılında ilkokulu bitirdikten sonra meslek öğrenmesi için ailesi tarafından çırak olarak verildiği terzinin yanında yetişen 3 çocuk ve 4 torun sahibi Ünal Katlanç 70 yıldan bu yana terzilik yapıyor. Berberoğlu Pasajı'nda 1976 yılından bu yana aynı dükkanda mesleğini sürdüren Ünal Katlanç (82), "1950'de ilkokuldan mezun oldum, terziliğe girdim. 70 senedir çalışıyorum. Cenabı Allah ömür verirse çalışmaya devam edeceğim. Yakınlarım mesleği bırakmamı istiyorlar. Fakat ev benim için cezaevi gibi olur. Meydandaki banklarda emeklileri otururken görüyorum. Üzülüyorum. Ben 'Allahım ömrümü de çalışırken ayakta işimin başında alsın' diye dua ediyorum" dedi.

'ESKİDEN TERZİYDİK ŞİMDİ ESKİCİ OLDUK'

Mesleğin ilk yıllarında çok çırak yetiştirdiğini söyleyen Katlanç, son 40 yıldır kimsenin terzi olmak için yanına gelmediğini belirtiyor. Terzilik mesleğinin kabuk değiştirdiğinin altını çizen Katlanç, "İşimiz ağır değil. Artık takım elbise, pantolon diktiren yok. Şimdi sadece konfeksiyon mağazalarından gelen paça kısaltma, fermuar değiştirme gibi tamirat işlerini yapıyoruz. Eskiden terziydik şimdi eskici olduk. Gençler de terzilik gibi bir sanatı değil de tamir yapmayı öğrenecek. Tamir de karın doyurmaz. Bu yüzden çırak yetişmiyor" diyor.


70 yıldır terzilik yapıyor
70 yıldır terzilik yapıyor
70 yıldır terzilik yapıyor
70 yıldır terzilik yapıyor

Burdur, Torun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 70 yıldır terzilik yapıyor - Son Dakika


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