70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi - Son Dakika

70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi

12.11.2020 14:33
70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 90 yaşındaki adam, 70 yıllık eşinin ölümünden bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 90 yaşındaki adam, 70 yıllık eşinin ölümünden bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fatmana Demirel önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kadının toprağa verilmesinin ardından kocası Ahmet Demirel (90) de ertesi gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Demirel'in cenazesi Kelekçi Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi.

Birer gün arayla ölen çiftin 70 yıllık evli oldukları, yaşlı adamın eşinin ölümü üzerine "Ben bu acıya dayanamam, ardından gelirim." dediği öğrenildi.

Ahmet Demirel, Kalp Krizi, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 70 yıllık eşinin acısına 1 gün dayanabildi - Son Dakika


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