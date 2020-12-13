70 yıllık esnaf: "Bakkallardan alışveriş yapın" - Son Dakika

70 yıllık esnaf: "Bakkallardan alışveriş yapın"

13.12.2020 17:58
70 yıllık esnaf:

Samsun Çarşamba İlçesinde 'Ali Baba' ismiyle bilinen Nazif Özdikici, 70 yıldır işlettiği bakkalının marketler karşısında zorluk çektiğini belirterek, vatandaşlara bakkallardan alışveriş yapması istedi.

Samsun Çarşamba İlçesinde 'Ali Baba' ismiyle bilinen Nazif Özdikici, 70 yıldır işlettiği bakkalının marketler karşısında zorluk çektiğini belirterek, vatandaşlara bakkallardan alışveriş yapması istedi.

Çarşamba'nın Uzun Çarşı mevkisinde yıllardır varlığını sürdüren 'Ali Baba' isimli bakkalın sahibi Nazif Özdikici, market zincirlerinin büyümesiyle kendi gibi küçük esnafın ayakta kalmada zorlandığını ama güler yüzlülüğün ve kaliteli ürünlerin dükkanın hala ayakta kalmasını sağladığını belirtti. Müşterilerinin kendisinden memnun olduğunu kendisinin de onlardan memnun kaldığını anlatan 70 yıllık esnaf Nazif Özdikici, "1950 yılında bu dükkana girdim. İlkokulu bitirdim. Sonra babamla beraber bu dükkanda çalışmaya başladık. Bir şikayetimiz yok. Dükkanın ismini babam vefat ettik sonra kardeşim 'Faruk Özdikici' bu ismi dedi. Bende kabul ettim. 'Ali Baba' koyduk. Öyle de devam ediyoruz" dedi.

Ülkenin ve dünyanın içinde olduğu pandemi sebebiyle çektiği ekonomik sıkıntılardan nasibini alan Nazif Özdikici, "Bu zamana kadar milli korumalar gördük. İktidarlar gördüm ama bu şekilde hiç olmadı. Şu anda ekonomik sıkıntı çok. Bizde yok mu çok yok niye yok. Eski dükkanlar olduğumuz için sattığımız ürünler başka yerlerde yok. Biraz da dükkanımız hürmetli, bereketli şeker gibi müşterilerle güzel konuşuyoruz. 1950 yılından bu yana çeşitli devirler, partiler, hükümetler geçti marketler açıldı buna rağmen biz yine devam ettik. Hiçbir şikayetimiz yok. Üzüldüğüm taraflar oldu, üzülmediğim taraflarda oldu. İşler biraz kesat ama buna da şükür Allah daha beterinden korusun" ifadesini kullandı.

"Benden sonra devam etmez"

Kendisinden sonra bu dükkanın daha ayakta kalamayacağını anlatan Nazif Özdikci, "Benden sonra bu dükkan devam etmez. 2 tane oğlum var. Samsun'da ticaret yapıyorlar. Onlarda işlerinden memnun. O yüzden benden sonrası burası devam etmez" dedi.

Çarşamba halkından küçük esnafına sahip çıkmasını isteyen Özdikici, "Marketlerden alışveriş yapın tabi ama bize sahip çıkın. Bize verilen para burada kalır. O marketlerde yaptığınız alış verişlerin kazançları şuraya buraya gidiyor. Bizim gibi küçük bakkallara sahip çıksınlar" diye konuştu. - SAMSUN

70 yıllık esnaf: Bakkallardan alışveriş yapın
70 yıllık esnaf: Bakkallardan alışveriş yapın

Çarşamba, Samsun, Esnaf, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 70 yıllık esnaf: 'Bakkallardan alışveriş yapın' - Son Dakika


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