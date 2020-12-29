70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı - Son Dakika

70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı

29.12.2020 10:33
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı, System.String[]

RİZE'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı.

RİZE'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı. Bazı araçların izin verilen kontrollü geçişi sırasında büyük heyecan yaşandı. Salarha  Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bölgenin gelişimi açısından hayati öneme sahip bu tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanacak" dedi.

Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.

İLK GEÇİŞ HEYECANIProje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında delme işlemine başlandı. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize'nin 70 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli'nin bir tüpünün yapımı tamamlandı. Bazı araçların bugün izin verilen kontrollü geçişi sırasında ise büyük heyecan yaşandı. İlk geçişi ise Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve bazı dernek yöneticileri araçları ile yaptı. 'ŞEHİR GÜNEYE AÇILACAK'Salarha Tüneli'nin çift tüpten geçit vermesine az bir süre kaldığını söyleyen Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara "Bölgenin gelişimi açısından tünel hayati öneme sahipti. Tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanıyor. Tünel sayesinde Salarha Vadisi ile Rize merkez arası 9,5 kilometre kısalıyor. Sadece 3 dakikada Rize merkezde oluyorsunuz. Bu tünel bölgenin gelişmesine önemli katkı sağlanacaktır. Şehir merkezinde yapılacak kentsel dönüşüm için gerekli olan 465 konutun inşası Salarha da devam ediyor. Yaz sonunda bitmesi planlanan toplu konutlarla birlikte tünel avantajı ile beldemizde önemli bir hareket sağlanacaktır" dedi.'DAĞ İLE DENİZ ARASINA SIKIŞAN ŞEHRİ VADİYE AÇACAK'Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan da, "Bölgemiz için çok önemli bir tünel. Bu tüneli sadece kara ulaşımını kısalttı gözüyle bakmayalım. Dağla deniz arasına sıkışmış Rize şehrimizi vadiye açacaktır. Salarha vadimiz de yeni bir şehirleşme olacaktır, burası ikinci Rize'ye açılan kapı olacaktır. Bu tünel duble yol, Andon tünelin yapılmasıyla daha da anlamlı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Yolveren Köyü Muhtarı Şuayip Toptan ise "Sadece vadiye değil, Rize'mize çok şey katacak. Rize denizin kıyısına sıkışıp kalmıştı. Şehri güneye doğru açacak, Salarha Vadisi'ne de işlerlik kazandıracak. Salarha'dan bütün evlerden her gün Rize'ye gidip geliniyor. Boşuna yakıt harcanıyor, tünelin ekonomiye katkısıda çok olacak" diye konuştu.


70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı

Salarha Vadisi, Hasan Kara, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu durdurulamıyor! Türkiye'de yok ama 22 ülkeye yayıldı İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu Yaşlı olduklarını düşündükleri 'Ayşe, Fatma ve Mehmet' gibi isimleri arayıp dolandırdılar! 16 kişilik çete çökertildi Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız
Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak         
10:25
Evlendirme işlemlerinde yeni dönem! Yerleşim yeri ve adres şartı kaldırıldı Evlendirme işlemlerinde yeni dönem! Yerleşim yeri ve adres şartı kaldırıldı         
10:14
Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:07
Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki detay Bakan Koca'yı zora soktu TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki detay Bakan Koca'yı zora soktu         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde         
09:22
FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı         
08:15
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu         
00:49
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı         
23:15
Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı         
23:03
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 10:36:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 70 yıllık hayal gerçek oldu, Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei