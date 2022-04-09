70 yıllık hurda traktörü yenileyerek sergilenmek üzere belediyeye verdi - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan klasik araç Kemal Çetin, 70 yıllık hurda traktörü yenileyerek sergilenmesi için Pamukova Belediyesine teslim etti.

Çetin, 1953 model traktörü yaklaşık 2 ayda yenileyerek çalışır hale getirdi.

Traktörü yenilemek için yaklaşık 20 bin lira harcayan Çetin'in masrafları belediye tarafından karşılandı.

Traktörü, sergilenmesi için Pamukova Belediyesine hediye eden Çetin, gazetecilere, klasik araç merakının dedesinden geldiğini söyledi.

Dedesinin göç ettiği Bulgaristan'dan gelirken buharlı traktör getirdiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Eski traktör merakım babadan ve dededen geliyor. Genelde 1950-55 yıllarına ait hurda ve nostaljik traktörleri buluyorum, yenileyip çalışır hale getiriyorum. Bu benim hobim. Hurdadan aldığım bu traktörleri parçalarını yenileyip tekrar ekonomiye kazandırmak istiyorum.

Yaklaşık 2 ay gibi bir zamanda tek başıma bir traktörü toplayıp çalışır hale getiriyorum. Traktörleri yeniledikten sonra satıyorum ancak 1953 model traktörü Pamukova Belediyesine sergilenmesi için yaptım. Daha elimde babadan kalma toplanıp yenilenecek traktörümüz var."

Çetin, yenilediği traktörü Pamukova Belediyesine ait sosyal tesisisin önüne getirerek, belediyece hazırlanan platforma çıkararak yetkililere teslim etti.