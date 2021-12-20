Üye Girişi
70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR - Son Dakika

70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR

20.12.2021 11:22

ANTALYA'nın Demre ilçesinde dedesinden kalan 1952 model traktörü 5 yıl önce 10 bin dolar harcayarak yenileyen iş insanı Mehmet Bayraktaroğlu, geçen yıl da 8 bin liraya aldığı hurda halindeki 1950 model traktör için 50 bin lira masraf yapıp, ilk günkü görünümüne kavuşturdu.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde dedesinden kalan 1952 model traktörü 5 yıl önce 10 bin dolar harcayarak yenileyen iş insanı Mehmet Bayraktaroğlu, geçen yıl da 8 bin liraya aldığı hurda halindeki 1950 model traktör için 50 bin lira masraf yapıp, ilk günkü görünümüne kavuşturdu. Nostaljik traktörlerle ilçe sokaklarında tur atan Bayraktaroğlu ile oğlu Hüseyin, ilgi odağı oldu.

Kentte 1950'li yıllarda satın aldığı traktörü, kara yolu olmadığı için gemi ile Demre'ye getirten Ali Yılmaz, ilk traktörün sahibi olarak da köylülerin ilgi odağı oldu. 1980 yılına kadar kullanılan 'Fendt Dieselross' marka Almanya yapımı traktör, gelişen teknolojiyle yeni modellerin çıkması ile çürümeye terk edildi. İş insanı Mehmet Bayraktaroğlu, dedesinin vefatının ardından kullanılmayan traktörü, 5 yıl önce dayısı Ferit Yılmaz'dan istedi. 30 yıldır kullanılmayan traktörü Demre Sanayi Sitesi'nde usta Ali Öktem'e teslim eden Bayraktaroğlu, traktörün orijinali hakkında bilgi topladı. Sanayide 1 yıl süren çalışma sonrası traktör, orijinal rengine boyanıp, ilk günkü görünümüne kavuştu. Traktörü 10 bin dolar masraf yaparak çalışır hale getiren Bayraktaroğlu, belgeleri olmadığı için trafikte kullanamadığı traktöre gözü gibi bakıyor.

HURDA ALDI, İLK GÜNKÜ GİBİ YAPTI

Bayraktaroğlu, geçen yıl da Manisa'daki bir arkadaşından sanayide hurda halinde 1950 model aynı marka traktörün satılacağını öğrendi. Manisa'ya giderek, 8 bin liraya traktörü alan Bayraktaroğlu, ilçeye getirdi. Demre Sanayi Sitesi'ndeki ustasına ikinci traktörü de teslim eden Bayraktaroğlu, tamirine başladı. Bayraktaroğlu, parçaları ayrılarak temizlenen traktörün kullanılamayacak haldeki parçalarını İzmir'de bir tesiste yaptırdı. Motoru işler hale getirilen traktör, yenilenen jantlar ve lastikleriyle 71 yıl önceki gibi oldu. 8 bin liraya aldığı hurda traktöre 50 bin lira masraf eden Bayraktaroğlu, nostaljik traktörle ilçede ilgi odağı oldu. Bayraktaroğlu, dedesinden kalan 15 beygir gücünde, saatte 20 kilometre hız yapabilen traktör ile Manisa'dan satın alıp tamir ettirdiği 25 beygir gücünde, saatte 30 kilometre hız yapabilen traktörü bazen sürüp, nostalji turu atmanın keyfini yaşıyor.

'İLERİKİ NESİLLERE AKTARMAK İÇİN BÖYLE BİR YOLA GİRDİK'

Bayraktoroğlu'na, traktörüyle Demre caddelerinde yaptığı turda oğlu Hüseyin de eşlik etti. Özel izin alıp, nostalji turu yapan Mehmet Bayraktaroğlu, Traktör bize dedemden kaldı ve 1952 model. 5 yıl öne tamir ettirmiştim. Benim merakımı bilen Manisa'dan bir arkadaşım aradı. Bu hurda vaziyette traktörden bahsetti. Satın alıp, tamir ettirdim. Tamiri 1 seneye yakın sürdü. İki traktör de çalışır hale geldi. Orijinal parçalar kullanıldı. Traktör 71 yaşında, rengini orijinaline uygun yaptık. Para kazanmak için değil, ileriki nesillere aktarmak için böyle bir yola girdik. Bundan da çok mutluyum diye konuştu. Hüseyin Bayraktaroğlu ise babasının özenerek yaptırdığı traktörleri koruyup, aile yadigarı olarak kendisinden sonraki nesillere aktaracağını söyledi.

70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR
70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR
70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR
70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR
70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR
70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR
70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR

Traktör, Manisa, dolar, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:48 Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış
11:45 Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu
11:45 2 bin kadını ağına düşürdü, görüntülerini kaydetti ve şantaj yaptı! En sonunda yakalandı
11:37 Brüksel Havayolları çalışanları grev yaptı! Seferlerin yarısı iptal oldu
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
11:14 Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?
11:07 Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara indi Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara indi         
11:52
Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış         
11:48
Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu         
11:46
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 12:01:18. #1.11#
SON DAKİKA: 70 YILLIK TRAKTÖRLERLE NOSTALJİK TUR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement