Son Dakika Haberleri: 70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri
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70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri

1 saat önce

Artvin'de bu yıl 70'incisi düzenlenen geleneksel Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri başladı.

Artvin'de bu yıl 70'incisi düzenlenen geleneksel Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri başladı.

Yusufeli Belediyesi tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan güreşlerin ilk gününde, minik ve yıldızlar kategorisinde toplam 107 güreşçi er meydanında kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Azerbaycan'dan gelen güreşçilerin yer aldığı organizasyonda, ilk gün güreşlerinden galibiyetle ayrılanlar yarın düzenlenecek final müsabakalarında ter dökecek.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde 6 yaşındaki Alperen Erdem ile Özgür Palaoğlu'nun er meydanındaki gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Toplamda 33 bin lira para ödülünün dağıtılacağı 70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri, yarın ise gençler ve büyükler kategorisinde yapılacak güreşlerle sona erecek.

Etkinliği, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Genel Meclis Üyesi Furkan Çakmak da takip etti.

70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri

Yusufeli, Artvin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:47 Kaynak: AA
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