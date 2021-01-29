"700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor" - Son Dakika

"700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor"

29.01.2021 09:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Adem Aslan/İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Gazete, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor' - Son Dakika


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