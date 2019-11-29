'700 dairelik sitenin yöneticisi kim' tartışması

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, 700 dairelik bir tatil sitesinde eski yöneticinin, seçilmiş yeni yöneticiyi kabul etmeyerek aidat toplamaya devam etmesi site sakinlerini mağdur etti. 2 yöneticiye de ayrı ayrı aidat ödeyen site sakinleri, "Arada kaldık" diyerek, sorunun çözülmesini istedi.

Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki 700 dairelik bir tatil sitesinde, 16 Aralık 2018 günü olağanüstü genel kurul yapıldı. Genel kurulda, 2015 yılından itibaren yöneticilik yapan Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra 18 Mayıs günü, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu.

İddiaya göre Gülel, seçim sonucunu tanımayarak, kendisini site yöneticisi ilan etti. 2 isim de site sakinlerinden aidat topladı. "Arada kaldık" diyen site sakinleri, konunun çözülmesini istiyor.

Yöneticilerden Ahmet Gülel, seçimin ardından rakiplerinin siteye kayyum atanması için mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, "Rakiplerimden biri yönetime kayyum atanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme benim yönetici olduğuma dair karar verdi. Ama rakiplerim 19 Mayıs 'ta kendi aralarında seçim yaparak yeni bir yönetici seçti. 5 ayda yaklaşık 300 bin lira topladılar. Önümüzü kestiler, hizmet veremiyoruz. Personel maaşlarını, faturaları ödeyemiyorum. Bu kişileri mahkemeye verdim. Mahkeme devam ediyor. Sitenin yöneticisi benim" dedi.

Mayıs ayında yapılan genel kurulda yöneticiliğe seçilen diğer isim Nevzat Bilgin ise kendisinin eski yönetim tarafından kabullenilmediğini vurgulayarak, "Seçimi tehdit edildiğimiz için site içerisindeki basketbol sahasında yaptık. Kat sakinlerinin imza toplaması üzerine seçime gittik. 337 kat sakini vekalet verdi. Yurt dışından seçime gelenler oldu. Karşı taraf kanunlara aykırı hareket ediyor. Hakkımızda icra takibi yaptı. Sitenin yıllık 1 milyon 456 bin lira geliri var. Kimse de hesap sormuyor. Denetleyici görevini yapmıyor ve yaptırılmıyor. Sitenin gerçek yöneticisi benim" diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİ MAĞDUR OLDU

İki başlılık nedeniyle sitede hizmet verilemediğini belirten site sakini Sevgi Genç de şunları söyledi:

"Uzun süredir bu sitedeyim. Sitede iki yönetici var. Sıkıntılar had safhada. Aidatlarımızı bir tarafa ödediğimizde diğer taraf, 'Yönetim biziz, aidatı bize ödeyeceksiniz' diyor. Site sakinleri olarak arada kaldık. Bir taraf aidat vermediğim gerekçesiyle beni icraya verdi. 19 Mayıs'tan bu yana böyle bir süreç içerisindeyiz. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Tek yönetim istiyoruz. Hukuken bu süreç çözülsün lütfen."