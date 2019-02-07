Son Dakika Haberleri: 700 Gram Doğan Bebek Yaşama Tutundu

700 Gram Doğan Bebek Yaşama Tutundu

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 27 haftalıkken 700 gram dünyaya gelen bebek, 90 günlük yaşam mücadelesini kazandı.

700 Gram Doğan Bebek Yaşama Tutundu, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 27 haftalıkken 700 gram dünyaya gelen bebek, 90 günlük yaşam mücadelesini kazandı.

Alınan bilgiye göre, Sema Akın, yaklaşık 3 ay önce Alaşehir Devlet Hastanesinde sezaryen yöntemle prematüre olarak 700 gram dünyaya getirdi.

Sema ve İbrahim Akın çiftinin Ergenekon Deva ismini verdiği bebek, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Bebekte gelişim geriliği ve solunum yetmezliği tespit eden doktorlar, bebeği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldı. Burada 90 gün boyunca tedavi gören bebek, sağlığına kavuşup 2 kilo 150 grama ulaşınca taburcu edildi.

Ergenekon Deva'nın hayata tutunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten doktor Cem Altınsoy, bebeğe ve ailesine hayatları boyunca sağlıklı bir ömür diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:42 Kaynak: AA

Sarıgöl, Manisa, Bebek, Sağlık
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