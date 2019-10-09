700 gram uyuşturucu ile yakalandı, cezaevine gönderildi

ZONGULDAK - İstanbul'dan Zonguldak'a satmak için uyuşturucu getiren ve ekipler tarafından adliyeye sevk edilen E.T., tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getirdiği istihbaratını alan ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı takibe aldı. Ekipler, şahsı özel araçla beraber arama noktasında yakaladı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 700 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.