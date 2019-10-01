Son Dakika Haberleri: 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak
Son Dakika Ekonomi Haber

700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak

31 dakika önce

Adalet Bakanlığı, açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak.

700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak, System.String[]

Adalet Bakanlığı, açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak.

Adalet Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soma Holding'in gökdeleni icradan satışa çıkarıldı
Adalet Bakanlığı'na 700 müdür ve müdür yardımcısı alınacak 136 gram ağırlığındaki dev yumurtayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:27:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]