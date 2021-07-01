700 Milyon LinkedIn Kullanıcısının Verisi Satışa Çıkarıldı! - Son Dakika

LinkedIn, 2021 yılına çok kötü bir başlangıç yaptı. İlk olarak Nisan ayında, CNN dahil dünyanın en büyük medyası tarafından bildirilen hizmetin 500 milyon kullanıcısının verileri satışa sunuldu. Sadece iki ay sonra, 700 milyon hesaptan veya LinkedIn kullanıcılarının yüzde 92'sinden veri içeren bir paket satın almak için bir teklif yapıldı. Neredeyse bir milyar kişinin bilgilerini içeren bu verilerin fiyatı ise sadece 5.000 dolar olarak açıklandı.

Kullanıcı Verileri Satışa Çıktı

LinkedIn'den Hangi Verilerimiz Çalındı?

E-Posta Bilgisi;

İsim Bilgisi;

Telefon Numarası Bilgisi;

Konut Adresi Bilgisi;

Coğrafi Konum Bilgisi;

Kullanıcı Girişi ve Profil Bilgileri;

Mesleki Deneyim ve Eğitim Bilgileri;

Cinsiyet Bilgisi;

Tüm Bağlı Sosyal Medya Hesabı Kullanıcı İsimleri

LinkedIn resmi bir açıklamada belirtildiği gibi, hiçbir özel kullanıcı verisi çalınmadı ve herhangi bir güvenlik ihlali olmadı. Peki bu kadar detaylı bilgi nasıl oldu da bilgisayar korsanlarının eline geçti? Eh, bunlar herkese açıktı ve bunları yayınlayanlar kullanıcıların kendileriydi.

bir araştırma yaptı ve bilgisayar korsanlarının, web sitelerindeki harici uygulamalar veya eklentilerle iletişim için meşru bir kanal olan API'sini kullanarak verileri LinkedIn'den tespit etti. Bu şekilde elde edilen veriler, diğer kaynaklardan alınan bilgilerle genişletildi. RestorePrivacy'den yazarlar satıcıyla iletişime geçti ve veri paketinin 5000 dolara satıldığını öğrendi.

Veri Paketi Fiyatı

Böyle devasa bir veritabanı için 5000 dolar şaşırtıcı derecede düşük gelebilir. Ancak, piyasa gerçeğinden önemli ölçüde farklı değil. CyberNews'e göre 500 milyon hesabın bulunduğu Nisan veritabanı 7000 dolara satışa sunuldu. Bir bilgisayar korsanının bakış açısından, tek bir kullanıcı çok az şey ifade eder ve artan donanım yetenekleri ve İnternet bağlantılarının hızı, otomatik bir şekilde analiz edilen ve kullanılan devasa veritabanlarını giderek daha popüler hale geldi.