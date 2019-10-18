Son Dakika Haberleri: 700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı
Son Dakika Güncel 700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı

700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci Ayyıldız Koreografi oluşturarak Mehmetçiğe selam çaktı.

700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci Ayyıldız Koreografi oluşturarak Mehmetçiğe selam çaktı.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şehit Polis Ali Öztürk'ün isminin verildiği, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harekata katılan askerlere moral ve destek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek Ayyıldız Koreografi oluşturdu. 700 öğrencinin katıldığı destek etkinliğini sonrasında, Mehmetçiği asker selamı çakan öğrenciler, en büyük asker bizim asker, Mehmetçiğe selam olsun sloganları attı.


12. Sınıf öğrencisi Baran Şenlik," Bu etkinliği yapmamızın amacı, askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve harekatta olan Mehmetçiğe moral olmaktı. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi


Öğrencilerden Fotoş Çınar da, "Gönlümüz ve kalbimizle askerlerimizin yanındayız, tüm Mehmetçiklerimize selam olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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