700 öğrenciden Mehmetçiğe ay yıldızlı destek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci Ayyıldızlı Koreografi oluşturarak Mehmetçiğe selam çaktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatına yurt genelinde destekler çığ gibi büyüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şehit Polis Ali Öztürk'ün isminin verildiği, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harekata katılan askerlere moral ve destek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek Ayyıldız Koreografi oluşturdu. 700 öğrencinin katıldığı destek etkinliğini sonrasında, Mehmetçiği asker selamı çakan öğrenciler, en büyük asker bizim asker, Mehmetçiğe selam olsun sloganları attı.

12. Sınıf öğrencisi Baran Şenlik," Bu etkinliği yapmamızın amacı, askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve harekatta olan Mehmetçiğe moral olmaktı. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi

Öğrencilerden Fotoş Çınar'da," Gönlümüz ve kalbimizle askerlerimizin yanındayız, tüm Mehmetçiklerimize selam olsun" diye konuştu