700 polisle şafak operasyonunda kapılar koç başlarıyla kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 700 polisle şafak operasyonunda kapılar koç başlarıyla kırıldı - Son Dakika

700 polisle şafak operasyonunda kapılar koç başlarıyla kırıldı

6 saat önce

Bursa'da 700 polisle şafak vakti yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda koç başlarıyla kapısı kırılan evlerde gözaltına alınan 25 şüphelinin 19'u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

700 polisle şafak operasyonunda kapılar koç başlarıyla kırıldı, System.String[]

Bursa'da 700 polisle şafak vakti yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda koç başlarıyla kapısı kırılan evlerde gözaltına alınan 25 şüphelinin 19'u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 700 polis, Yıldırım İncirli Caddesi ve Roman vatandaşların yaşadığı bölgede şafak operasyonu yaptı. Operasyonda ekipler koç başlarıyla açılmayan kapıları kırıp içeri girerken, çevik kuvvet de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri ve narkotik köpeği 'Galya' evleri ve iş yerlerini didik didik aradı. Farklı adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin, 140 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü. Emniyette sorgulanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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