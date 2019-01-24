Son Dakika Haberleri: 700 TL Alacağı İçin Çocukluk Arkadaşını Öldürdü

700 TL Alacağı İçin Çocukluk Arkadaşını Öldürdü

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Pertev Paşa Camii bahçesinde silahla vurularak öldürülen şahsın, çocukluk arkadaşı tarafından 700 TL'lik borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

700 TL Alacağı İçin Çocukluk Arkadaşını Öldürdü, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Pertev Paşa Camii bahçesinde silahla vurularak öldürülen şahsın, çocukluk arkadaşı tarafından 700 TL'lik borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

İzmit'te dün meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü cinayetin 700 TL'lik borç yüzünden işlendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan tarihi Pertev Paşa Camii bahçesinde dün meydana gelen olayda 50 yaşındaki Birol Kırşan, tartışma yaşadığı S.E.(47) tarafından silahla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Kırşan cami bahçesinde vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, S.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

700 TL'lik alacağı için çocukluk arkadaşını öldürdü

Olay sonrası gözaltına alınan S.E.'nin hastane raporunda 300 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kontrolün ardından emniyete götürülen S.E. ifadesinde Kırşan ile telefonla randevulaştığı ve kısa bir görüşme sonrası sarılarak sohbet ettikleri daha sonra 700 TL'lik alacağı için tartışmaya başladıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine ise silahına sarılarak Kırşan'a ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.E. çelik yelek giydirilerek Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

İzmit, 3. Sayfa
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