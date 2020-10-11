700 yaşındaki tek kollu gazi hala ayakta - Son Dakika

Bursa'da İngilizlerin top atışıyla vurup yıkamadığı 700 yaşındaki gazi çam ağacı hala ayakta duruyor. Tek kolu kopuk bir kahraman gibi dimdik ayakta duran çam, gelen geçene savaşın dehşetini anlatıyor.

Gemlik ilçesi Karacaali köyünde bulunan 700 yaşındaki fıstık çamı ağacı, 100 yıl önce İstiklal Harbi sırasında İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla vuruldu. İsabet eden torpido dev çam ağacının yarısını koparttı. Buna rağmen ayakta kalan ve olanca heybetiyle göğe yükselen ağacı köylüler "gazi" unvanıyla taçlandırdı. Çam ağacında denizaltıdan atılan torpidonun izini görmek hala mümkün. Anıt ağaca asılan "gazi çam ağacı" tabelası ise köye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor. Çam ağacının hikayesini duyanlar gelip ziyaret ediyor.

Çam ağacının hikayesini anlatan Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "İstiklal Savaşı'nda İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla bu çam ağacı vurulmuş. Aldığı darbeyle devasa büyüklükteki çam ağacının yarısı koparken, yarısı ayakta kalmış. Çam ağacının o gün aldığı darbenin izini görmek mümkün. Aldığı darbeye rağmen 100 yıldır ayakta. Biz ona gazi çam ağacı unvanını verdik. Bir de tabela astık. Hikayesini duyan görmeye geliyor" dedi.

-İHA-