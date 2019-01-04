700 Yataklı Hastanede Trafo Patladı

700 yataklı hastanede trafo patladı İl Sağlık Müdürü Tifçtikçi: "Hastalarımızda herhangi bir ölüm olmamıştır"KIRIKKALE - Kırıkkale'de 700 yataklı Yüksek İhtisas Hastanesinde elektrik trafosu patladı.

700 yataklı hastanede trafo patladı

İl Sağlık Müdürü Tifçtikçi: "Hastalarımızda herhangi bir ölüm olmamıştır"



KIRIKKALE - Kırıkkale'de 700 yataklı Yüksek İhtisas Hastanesinde elektrik trafosu patladı. Elektrik kesintisinden dolayı sosyal medya hesaplarından yoğun bakımda yatan bazı hastaların öldüğü iddia edildi. İddialar üzerine basın açıklaması yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, "Sistemlerin kendini 4 saat boyunca çalıştırmaya yetecek kadar aküleri mevcuttur. Bundan dolayı bu hastalarımızda herhangi bir ölüm olmamıştır" dedi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 04.30'da elektrik T fazın arızalanmasından dolayı 700 yataklı Kırıkkale İhtisas Hastanesinin bodrum katında bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası jeneratörlerde oluşan arıza nedeniyle hastaneye bir saat boyunca elektrik verilemedi. Yoğun Bakım Servisinde yatan hastalar, hastanenin ek binasına sevk edildi. Patlama sonrasında sosyal medya da paylaşılan bir videoda ölülerin olduğu iddia edildi. İddialar üzerine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi hastanede basın açıklaması düzenledi.

İl Sağlık Müdürü Tiftikçi yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemizde talihsiz bir elektrik olayı yaşadık. Dün geceden başlayan bir rüzgar fırtına benzeri bir durum var. Tüm Kırıkkale'de de olduğu gibi tüm bu faz sorunlarından dolayı bir trafo patlaması meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olaya müdahale ettiler. Patlama sonrası bizim jeneratördeki UPS denilen sistemde arıza meydana geldi ve bir saat boyunca jeneratörlerimiz çalışmadı. Bu çalışmayan sürede hastane ve ekibimiz başhekimimizin önderliğinde bütün hastalarımızı ek binamız olan ve orada hiçbir sorunu olmayan binamızdaki yoğun bakımımıza hastalarımızı taşıdık. 9 hasta taşındı onlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Genel durumları stabil bu hastalarımızın. Bu hastalardan elektrik gitmeyle ilgili herhangi bir ölüm gerçekleşmemiştir. Çünkü sistemlerin kendini 4 saat boyunca çalıştırmaya yetecek kadar aküleri mevcuttur. Bundan dolayı bu hastalarımızda herhangi bir ölüm olmamıştır."

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Bugün saat 04.30'da faz sorunundan kaynaklandığı düşünülen sebepten dolayı Yüksek İhtisas Hastanesindeki bir trafoda ve buna bağlı olarak jeneratör sisteminde arıza meydana gelmiş ve elektrik kesintisi oluşmuştur. Burada bulunan hastalarımızın problem yaşamaması için gerekli tedbirler alınmakla birlikte yaşanan teknik arıza ile ilgili olarak inceleme başlatılmış olup inceleme sonucunda ihmali görülenler hakkında soruşturma başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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