700 yıl önceki veba salgınının mirası insan sağlığını hala etkiliyor

Son yapılan araştırmada, insanların veba salgınından kurtulmasına yardımcı olduğu keşfedilen yararlı mutasyonların günümüzde bazı otoimmün hastalıklara neden olduğu ortaya çıktı.

BBC'de yer alan habere göre, insanlık üzerinde inanılmaz izler bırakan veba salgını yaklaşık 700 yıl sonra hala insan sağlığını etkiliyor.

1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetti.

Danimarka ve İngiltere'den veba çukurlarından alınan 206 antik iskeletin dişlerinden alınan DNA'yı analiz eden araştırmacılar, insan kalıntılarını Kara Ölüm öncesi, sırası veya sonrası şeklinde kategorize ettiler.

Araştırmada, yararlı mutasyonlara sahip insanların vebadan kurtulma olasılığının 40 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Yararlı mutasyonlara sahip olanlardan alınan kan örnekleri, enfeksiyona karşı söz konusu mutasyonlara sahip olmayanlara nazaran daha dayanıklı çıktı.

Hayatta kalma olasılığı en yüksek olanların, anne ve babadan yüksek işlevli gen versiyonu miras aldığı aktarıldı. Söz konusu mutasyonlar hayatta kalanların çocukları aracılığıyla daha da yaygınlaştı.

Ancak 700 yıl önce insanları hayatta tutmaya yardımcı olan yararlı mutasyonların günümüzde insan sağlığına zarar veren iltihaplı bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıklarla ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Vebanın çok sayıda insanı öldürme yeteneği nedeniyle kalıcı bir etkiye sahip olduğu anlamına gelse de Kovi-19 salgınının benzeri miras bırakmayacağına inanılıyor.

Araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayımlandı.