Son Dakika Haberleri: 700 Yıllık Anıt Ağaç Yakıldı, Dalları Kesildi

700 Yıllık Anıt Ağaç Yakıldı, Dalları Kesildi

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, 'anıt ağaç' olarak tescilli olan yaklaşık 700 yıllık servi ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılıp, dalları kesilerek tahrip edildi.

700 Yıllık Anıt Ağaç Yakıldı, Dalları Kesildi, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, 'anıt ağaç' olarak tescilli olan yaklaşık 700 yıllık servi ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılıp, dalları kesilerek tahrip edildi. Duruma isyan eden mahalle sakinleri, ağacın, yuva yapan arıları kovmak amacıyla kesildiğini iddia etti.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 700 yıllık servi ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılıp, dalları kesilmiş halde bulundu. Gövdesinde ve dalında kesikler ile yanıkların olduğu görülen servi ağacının, üzerindeki arı yuvaları nedeniyle yakıldığı, tahrip edildiği iddia edildi.

Yaklaşık 700 yıllık olan 6 metre genişliğinde, 20 metre uzunluğundaki dev ağacın, 6 yıl önce tescillenerek anıt ağaç ilan edildiği bildirildi. Mahalle sakinleri duruma büyük tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Bu yaklaşık 700 yıllık bir ağaç. Dalları ve gövdesi hem yakılmış hem de kesilmiş. Üzerinde arı kovanları var, bu arıları buradan kovmak için tahrip ettiklerini düşünüyoruz" dedi. Jandarma ekipleri, 700 yıllık dev ağacın kim ya da kimler tarafından tahrip edildiğini tespit etmek için çalışma başlattı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:22 Kaynak: DHA

Elbeyli, İznik, Bursa, Güncel
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