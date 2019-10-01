Son Dakika Haberleri: 700 yıllık Ceneviz surlarının son durumu havadan görüntülendi
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700 yıllık Ceneviz surlarının son durumu havadan görüntülendi

23 dakika önce

Beyoğlu'nda bulunan Cenevizlilerden kalan surlar can çekişiyor.

700 yıllık Ceneviz surlarının son durumu havadan görüntülendi, System.String[]

Beyoğlu'nda bulunan Cenevizlilerden kalan surlar can çekişiyor. Yaklaşık 700 yıllık tarihi surların son hali ise havadan görüntülendi.


Beyoğlu'nda bulunan, 13'üncü yüzyılda Cenevizliler tarafından yapılan Galata surları adeta can çekişiyor. Surların belirli bölgelerindeki açılmalar dikkat çekerken, vatandaşlar tarihi surlar için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, Galata Kulesi ve çevresindeki yaklaşık 700 yıllık tarihi surlar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde surların son hali de gözler önüne serildi. Tarihi surlardaki açılmalar devam ederse surların üzerinde bulunan Saint Pier Kilisesi de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.


"Aslında burası çok önemli bir yer, kimse bilmiyor gelmiyor"


Tarihi surların tehlike altında olduğuna dikkat çekerek bir an önce onarılması gerektiğini ifade eden Celil Tunç, "Burası eskiden otoparktı tarihi yerler zarar görüyor diye otoparkı kaldırdılar. Şu an boş bir arazi hafta sonu özellikle kiliseye yabancılar geliyor. Onların dikkatini çekiyor, çok arada kaldığı için de belli olmuyor. Aslında burası çok önemli bir yer. Kimse bilmiyor gelmiyor, ticaret merkezi olduğu için fazla gelen giden de olmuyor. Bu caddede çok tarihi eser var. Bu kadar güzel bir alanımız var değerlendirilmesi gerekiyor. Hiç bakan yok, onarım yok" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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