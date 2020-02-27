700 yıllık çeşmenin üzerine kaya düştü - Son Dakika

700 yıllık çeşmenin üzerine kaya düştü
6 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, 700 yıllık çeşmenin üzerine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, 700 yıllık çeşmenin üzerine düştü.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Karahıdırlı Mahallesi'nde yaşandı. Geçmişi 700 yıl öncesine dayanan ve günümüze gelinceye kadar birçok kez tadilattan geçen İnoluk Çeşmesi'nin üzerine yağış sonrası kaya parçası düştü. Düşen kaya dağ dibindeki tarihi çeşmeyi harabeye çevirdi. Kaya parçasının şans eseri kimse olmadığı bir esnada düştüğü öğrenildi. - MERSİN
Son Dakika Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti