700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı - Son Dakika

Bursa'nın tarihi köyünde 700 yıldır yılda iki kez bir araya gelerek tanışıp evlenen gençleri bu yıl korona virüs ayırdı.



Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı, evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor. Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor. Karşı tarafta kabul ederse delikanlı beğenip anlaştığı kızla evlenmek istediğini ailesine bildiriyor. Ailesi de kızı isteyerek gençlerin düğünü yapılıyor. Yılda iki kez gerçekleşen şenlikte evlenenler ise, eski günleri yad etmek için buraya gelip tanıştıkları günü hatırlayıp eşlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getiriyor. Anne ve babalarının evlendiği usulle evlenmek için bir araya gelen gençler, saatlerce evlenebileceği kızı bulmak için ter döküyor. 700 yıllık gelenek, korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez yapılamadı.



Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "700 yıldır devam eden geleneğimiz bu yıl korona virüs sebebiyle yapılamadı. Biz geçmişine bağlı bir köyüz. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki bayram geleneklerimiz devam edecek" dedi. - BURSA