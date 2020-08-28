700 yıllık gelenek pandemiye rağmen devam etti - Son Dakika

700 yıllık gelenek pandemiye rağmen devam etti

700 yıllık gelenek pandemiye rağmen devam etti Eren Baba anma etkinlikleri pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi Muğla ile Denizli arasında yer alan 2 bin 295 metre yüksekliğindeki Sandros Dağı'nın zirvesinde bulunan Eren Baba mezarının başında yaklaşık 7 asırdan...

700 yıllık gelenek pandemiye rağmen devam etti

Eren Baba anma etkinlikleri pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi

MUĞLA - Muğla ile Denizli arasında yer alan 2 bin 295 metre yüksekliğindeki Sandros Dağı'nın zirvesinde bulunan Eren Baba mezarının başında yaklaşık 7 asırdan bu yana devam eden anma etkinlikleri bu yıl pandemiye rağmen gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen anma etkinliklerinde renkli görüntüler oluştu. Binlerce kişinin akın ettiği hayır ve anma etkinliklerine katılan vatandaşlar virüsün bir an önce sona ermesi için dua etti. Bazı vatandaşlar toprağa maske gömerek pandeminin son bulmasını diledi.

Başta Muğla ve Denizli olamk üzere ülkenin dört bir yanından Sandras Dağı'na gelen akın eden vatandaşlar bir gece önceden dağda kurdukları çadırlarda hazırlık yapıp kurbanlar keserek hayır yemeği hazırladı. Her yıl Ağustos ayının son çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlayıp Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etkinlikte vatandaşlar bol bol namaz kılıp dualar etti.

Pek çok kişi kendi ihtiyaç ve taleplerine göre dualar ederken, bu yıl herkesin ortak duası ise Korona virüsün bir an önce son bulması oldu. Geleneğin 7 asırdan bu yana devam ettiğini belirten yöre sakinleri Sandros Dağı'nın Çiçek Baba bölgesinin eteklerinde bulunan 4 metre eninde 42 metre uzunluğundaki mezarın tarihten bu yana ziyaret edildiğini söyledi.

Yöre halkının senelerdir buraya gelip bu etkinliği sürdürdüğünü belirten 70 yaşındaki Ali Rıza Demirel, etkinliğe Köyceğiz'den geldiğini çocukluğundan bu yana bu etkinliklere katıldığını söyledi. Demirel, "Biz çocukluğumuzdan bu yana buraya gelirdik, eskiden yol yoktu yürüyerek gelirdik. Yollar yapıldı arabalarımızla geliyoruz. Her geçen gün de gelen insan saysı artıyor" dedi.

Maske gömerek virüsün son bulmasını diledi

Koronavirüs sebebi ile bu sene gelenlerin sayısında düşüş olduğunu belirten ziyaretçilerin bu yıl en en önemli dileği virüsün son bulması oldu. Ziyaretçilerden Iraz Çiçek "68 yaşındayım kendimi bildim bileli gelirim buraya. Dua etmeye geldik. Maskemi türbenin ucundaki taşa gömdüm, bu hastalıktan kurtulmayı nasip et ya Rabbim dedim" diyerek pandemi döneminin bitmesini istediğini söyledi.

Her yıl bölgeye gelip kurban kesip şükür namazı kıldıklarını belirten ziyaretçilerden 74 yaşındaki Bayram Gün ise "Ben çocukluğumdan bu yana gelirim buraya. Yaklaşık 30 kilometre yolu yayan veya hayvanlarımızla gelirdik. O zamanlar buraya gelirken büyük bir ses çıkardı. Sanki erenin olduğu yer yıkılmış hiçbir şey kalmamış zannedersin. Gelip görünce her şeyin yerinde olduğunu görürsün. Şimdi de eskiden atlan topun yerine silah atılıyor. Eskiden babalarımızla gelirdik, şimdi kendi çocuklarımızla. Yollar yapıldı arabalarımızla geliyoruz. Dileklerimizi tutarız kalbimiz temiz olursa yerine geleceğine inanırız" diyerek sağlığı olursa seneye de geleceğini belirtti.

Çiçek Baba Dağı'nın eteklerindeki Eren Baba yatırını ziyaret edenler öğle namazını kıldıktan sonra bölgeden ayrıldılar.

700 yıllık gelenek pandemiye rağmen devam etti

Koronavirüs, Denizli, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 700 yıllık gelenek pandemiye rağmen devam etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi Hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Fatma Girik, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarını yalanladı: Gayet iyiyim Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
17:42
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti         
17:36
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü         
17:17
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü         
16:07
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı         
15:37
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi         
15:35
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı         
12:49
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı         
12:14
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı         
12:00
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi         
11:20
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı         
11:07
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı         
10:59
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik         
10:10
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
09:43
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Fransız golcü Loic Remy'nin Türk bayraklı paylaşımı taraftarlarda heyecan yarattı Fransız golcü Loic Remy'nin Türk bayraklı paylaşımı taraftarlarda heyecan yarattı         
08:55
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var         
01:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 22:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 700 yıllık gelenek pandemiye rağmen devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei