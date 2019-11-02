700 yıllık tigem'in ilk kadın yöneticisi, kurumu kara geçirdi

700 yıllık TİGEM'in ilk kadın yöneticisi, kurumu kara geçirdi

Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında 'Çiftlikat-ı Humayün' ismiyle kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) geçen yıl genel müdür olan Ayşe Ayşin Işıkgece, kurumun ilk kadın yöneticisi oldu. TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, geçmiş yıllarda zarar eden kurumu 1,5 yılda kar ettirdi.

700 yıllık kuruma geçen yıl genel müdür olarak atanan Ayşe Ayşin Işıkgece, geçmiş yıllarda zarar eden kurumu 1,5 yılda kara geçirdi. 2017 yılında TİGEM'in 59 milyonluk bir zararı olduğunu belirten Işıkgece, 2018 yılı sonunda bu rakam eksi 9 milyona geriledi. Bu yılki kapanışı da artı 50 milyonluk bir rakama kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu tamamen içeride yaptığımız revizyonlarla gerçekleşti. Amacımız bu artıları yatırımlara dönüştürmek ve bu yatırımlardan da Türkiye'ye ilave katma değer sağlamak dedi.

'TOPLAMDA 109 MİLYON KAR EDİLDİ?

Işıkgece, TİGEM'in elinde büyük kaynaklar olduğunu belirterek, Hayvan sayımız 200 binin üzerinde, çalışan sayımız 7 binler civarında, 3 milyon 200 bin dekar arazimiz var. 20 tane işletmeden kira gelirimiz var. Ayrıca at satışı ve sperma satışı gibi birçok gelir kalemimiz var. Benim bundan sonraki yıllar için hedefim, yapacağımız işi verimli hale getirerek hazineye yük olmaktan kurtulmak istiyoruz. Kendi yatırımlarımızı kendimiz yapacak hale gelip, ileride hazineden para alan bir kurum değil de hazineye para veren kurum olmak istiyoruz diye konuştu.

'STOKLARI PARAYA ÇEVİRDİK'

TİGEM'de göreve başladığı günden bu yana yaptığı çalışmaları anlatan Işıkgece, kuruma ilk olarak farklı bir bakış açısıyla baktığını belirtti. Kurumda önceden yapılan işleri daha verimli hale getirmek için projeler ortaya koyduğunu vurgulayan Işıkgece, Elimizdeki stokları paraya çevirmek üzere çalışıyoruz. Karlılığımızı artırdıktan sonra bunu yatırımlara dönüştürerek, Türk çiftçisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla, evvela stoklarımızdan kurtulduk. İşletmelerde daha verimli çalışma yürütmek için rotasyonlar yaptık. İş yapış şekillerini değiştirerek daha verimli olması için çalışmalara imza attık. Damızlık hayvan üretimi ve sertifikalı tohum üretimi dışında, elimizdeki gayrimenkullerin daha rantabl şekilde işletilmesiyle ilgili işler yaptık. Bütün bunlar birleştiği zaman sonucu rakamsal olarak da iyi oldu diye konuştu.

'5 ÜLKEYE TOHUM İHRACATI YAPIYORUZ'

TİGEM'in yaptığı tohum ihracatıyla alakalı da bilgi veren Işıkgece, TİGEM ürettiği sertifikalı tohumları Fas, Kıbrıs, Suriye, Sudan ve Irak'a pazarlıyor. Toplam 65 bin ton civarında tohumu bu ülkelere gönderdik. Son yıllarla kıyaslandığında tohum satışımızı 20 kat artırdık ve gelirimiz 24 milyon daha fazla arttı. Geçmiş yıllarda yurt içi fiyatlarla yurt dışına teklif verirken, şimdi artık o ülkenin pazarına göre fiyat politikamızı belirliyoruz dedi.

'2020'DE 220 BİN TON SERTİFİKALI TOHUM DAĞITACAĞIZ'

TİGEM Genel Müdürü Işıkgecek, Bizim sertifikalı hububat tohumu üretimimiz 2018 yılında 143 bin ton iken 2019 yılında 180 bin tona çıktı. 2020 yılı hedefimizde ise 220 bin ton sertifikalı hububat tohumu dağıtımını yapmış olacağız. Küçükbaş damızlık hayvandaki toplam yıllık dağıtımımızı 17 bin 500 baştan, 22 bin başa çıkartmak gibi bir hedefimiz var. 2020 yılında büyükbaşı düşündüğümüzde de 3 bin 500 olan damızlık satışımızı, 4 bin 500'e çıkartmak gibi bir hedefimiz var dedi.