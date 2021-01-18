707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Hafta içi engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşılama yapılacak - Son Dakika

Dünya genelinde 49 ülkede aşılama çalışmaları devam ederken bugün itibariyle dünyada toplamda yaklaşık 38 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu. Türkiye'de ise Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

707 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI AŞILANDI

4 gün önce başlayan aşılama uygulamasında, ilk etapta öncelikli sıralamada yer alan sağlık çalışanları aşılandı. Sağlık Bakanlığı aşı takip sisteminde yer alan verilere göre Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 707 bine ulaştı. Bu veriler, anlık olarak "covid19asi.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

SIRA ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM KURULUŞLARINDA

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak hafta içinde huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda da Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanacak. Bu kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının da bir haftada bitirilmesi planlanıyor.

87 BİN KİŞİYE DAHA AŞILAMA YAPILMASI PLANLANIYOR

Aşılama kapsamında resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı aşılanacak. Böylelikle kuruluşlarda toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.