Son Dakika Haberleri: 71. Emmy Ödülleri: Game of Thrones dizisine en iyi drama ödülü
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71. Emmy Ödülleri: Game of Thrones dizisine en iyi drama ödülü

17 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.

71. Emmy Ödülleri: Game of Thrones dizisine en iyi drama ödülü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.


32 dalda aday gösterilen "Game of Thrones" Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde'deki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen 71. Emmy Ödül Töreni'nde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne layık görüldü. Peter Dinklage, Games of Thrones dizisindeki performansı nedeniyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Game of Thrones, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:30 
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