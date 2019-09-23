71. Emmy Ödülleri: Game of Thrones dizisine en iyi drama ödülü
17 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.
32 dalda aday gösterilen "Game of Thrones" Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde'deki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen 71. Emmy Ödül Töreni'nde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne layık görüldü. Peter Dinklage, Games of Thrones dizisindeki performansı nedeniyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:30
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