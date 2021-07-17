71 Evler'de halkın semt pazarı isyanı - Son Dakika

Eskişehir'de uzun bir aranın ardından mahallelerinde kurulmasına karar verilen pazar yerine giden vatandaşlar, iddiaya göre Pazarcılar Odası tarafından esnafın tezgah açmasını engellediğini görünce şaşkına döndüler.

Eskişehir'de yaklaşık 2 yıldır semt pazarı kurulmayan 71 Evler mahallesinde yaşayan vatandaşlar alışveriş için çevre mahallelere gidiyor. Odunpazarı Belediyesi'ne yapılan başvurular sonucunda gerekli izinlerin alınmasıyla mahallelerinde semt pazarı bekleyen vatandaşlar, güne şokla başladı. Sabah erken saatlerde Odunpazarı Belediyesi'nin belirlediği pazar alanına gelen vatandaşlar, pazarcı esnafının tezgahlarını açmadığını gördü. İddialara göre Eskişehir Pazarcılar Odası tarafından tezgah açması engellenen pazarcılar kamyonlarının içinde bekledi. Durumu gören halk ise isyan etti.

'Pazar istiyoruz' diyerek isyan ettiler

Odunpazarı Belediyesi'nin kur'a çekerek pazarcılara yerlerini dağıtmasına rağmen Pazarcılar Odası yetkililerince esnafın tehditle engellendiğini iddia eden halk isyan etti. Sabah erken saatte pazarın kurulmasını bekledikleri caddede toplanan 71 Evler mahallesi halkı büyük kalabalık oluşturdu. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği pazar yerine Çevik Kuvvet polisleri gelerek güvenliği sağladı. Eskişehir Pazarcılar Odası yetkililerinin olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araç ise kalabalığı ilerlediğini görünce kaçarcasına uzaklaştı.

Halkın yoğun tepkilerinin ardından giyim, oyuncak, plastik gibi ürünlerin satıldığı tezgahlar açılırken gıda ürünlerinin satışı yapılmadı. - ESKİŞEHİR