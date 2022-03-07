71 parça tarihi eseri satmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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71 parça tarihi eseri satmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı

07.03.2022 09:55
71 parça tarihi eseri satmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı

BURSA'da 71 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi, müşteri gibi davarıp kendileriyle irtibata geçen jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

BURSA'da 71 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi, müşteri gibi davarıp kendileriyle irtibata geçen jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri arayan S.Ş., A.B. ve F.Ö. ile irtibata geçti. Müşteri gibi davranan ekipler, tarihi eserleri kendilerine satmak isteyen şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarında bulunan Bizans dönemine ait 48 gümüş ve bronz sikke, çeşitli ebatlarda 12 takı ile 5 ok ucu, tarihi eser niteliğinde 3 obje ve 3 elmasa el kondu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


71 parça tarihi eseri satmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı
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Osmangazi, Araştırma, Jandarma, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 71 parça tarihi eseri satmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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