Son Dakika Haberleri: 71 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

71 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

54 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 71 suçtan hakkında 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

71 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 71 suçtan hakkında 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 yıldır aranan Hakan Safa Şahin'in (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Şahin'in Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ablasının evinde gizlendiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, bilişim suçlarından 71 aranma kaydı ve hakkında toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin yakalandı.

Gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:25 Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel
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