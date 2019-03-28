71 Suçtan Aranan ve 54 Yıl Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

71 ayrı suçtan aranan ve hakkında 54 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Samsun'da saklandığı evde yakalandı.

71 ayrı suçtan aranan ve hakkında 54 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Samsun'da saklandığı evde yakalandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Türkiye genelinde 71 ayrı bilişim ve dolandırıcılık suçundan aranması ve yakalanması olup, ayrıca 54 yıl da hapis cezası bulunan H.S.Ş.'nin (30) Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde kız kardeşinin evinde saklandığını tespit etti. Bugün eve baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 yıldır polis tarafından her yerde aranan H.S.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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