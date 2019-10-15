71 yaşında azmiyle örnek oldu

Manisa'da Türkçe okuma yazma bilmeyen İkramiye İnan, gittiği kurs sayesinde 71 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde önce camiye daha sonra ise ikamet ettiği mahallede açılan Kur'an Kursu'na giden, 71 yaşındaki İkramiye İnan, ilerleyen yaşına rağmen okuma azmiyle herkese örnek oldu. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki İkramiye İnan, bundan 1 yıl önce Kur'an-ı Kerim öğrenmek için caminin yolunu tuttu. Camide aldığı kursta Arapça harfleri tanıyan İnan, pes etmedi. Bu kez geçtiğimiz Eylül ayında Yunusemre Belediyesi Hanımlar Lokali'nde açılan kursa yazılan İnan, azmi ve gayretiyle herkesi şaşırtarak, bir yıl içerisinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Okuma yazma bilmeyen ve sadece Kürtçe konuşabilen İnan, azmiyle herkese örnek oldu.



Okumanın yaşı olmadığını yaşıtlarına kurslara katılmaları yönünde çağrıda bulunan İkramiye İnan, "1 yıl boyunca camiye gittim. Eylül ayından bu yana da buraya kursa geliyorum. 1 yılda öğrendim. Öğrenmek için çok istekliydim ama olmuyordu. Sağolsun başkanımızda burayı açınca, buraya geldim ve daha iyi öğrendim. Şu an daha iyi okuyorum. Günde 3 veya 4 yaprak okuyorum. Ne zaman hatim ederim bilmiyorum. Nasip. Her gece yatmadan önce de Yasin Suresini okuyorum. Allah devletimizden ve belediye başkanımızdan razı olsun. Bizim gençliğimizde böyle yerler yoktu. Allah hocamızdan da razı olsun. Geliyoruz. Faydalanıyoruz" diye konuştu.



Kur'an-ı Kerim Kursu eğitmeni Gurbet Kaplan ise İkramiye İnan'ın azmi ile genç kursiyerlere de örnek olduğunu söyledi. Kaplan, şöyle devam etti:



"Teyzemiz bu yaşta olmasına rağmen hafızası yüksek. Unutmuyor. Ertesi gün dersi öğrettiğim zaman, dersi hemen öğrendiğini anlıyorum. Okuma yazması olmadığı için gözleri de pek fazla görmediği için ben tahtaya bir şey yazdığım zaman hemen yanı başıma gelerek yazılarımı yakından takip ediyor. Dinliyor. Maşallah çok gayretli, aynı zamanda gençlere örnek teşkil ediyor" - MANİSA