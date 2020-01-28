71 yaşında ehliyeti aldı - Son Dakika

Antalya'da 71 yaşındaki Mehmet Kocagöz, ehliyetsiz araç kullananlara örnek olsun diye girdiği sınavı, 1'inci denemesinde kazanarak ehliyet sahibi oldu.



Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 71 yaşındaki Mehmet Kocagöz, ehliyet aldı. Korkuteli'nde yazlıkçı olarak yaşayan Mehmet Kocagöz isimli yaşlı adam, ehliyetsiz araç kullananlara örnek olsun diye girdiği sınavı, 1'inci denemesinde kazanarak ehliyet sahibi oldu. Azmiyle gençlere örnek olan Kocagöz, ehliyetsiz araç kullananlara da tavsiyelerde bulundu. Uzun süredir araç kullanan Kocagöz, ehliyet almak için yayla sürücü kursuna kayıt yaptırdı.



"Polisten utanıyordum"



Çevresindekilerin 'Bu yaştan sonra ehliyeti ne yapacaksın' şeklindeki tepkilerine aldırış etmeyen Kocagöz, torunu yaşındaki gençlerle birlikte girdiği 1'inci sınavda ehliyet almaya hak kazandı. B sınıfı ehliyetini alan Kocagöz, yıllardır bu yana araç kullandığını belirterek, "Polisten korkma değil de utanıyordum. Bu yaşta ehliyetsiz araç kullanmayı kendime yakıştıramadım. Bir de ehliyetsiz araç kullananlara ceza iki misliyle ödetiliyor. Gençlerimize örnek olsun diye zor olsa da ilk kez girdiğim sınavda ehliyetime kavuştum" şeklinde konuştu. - ANTALYA