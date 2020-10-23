71 yaşındaki 'Demir Adam', tam triatlonda yarışacak - Son Dakika

DÜNYADA katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle Türkiye'de 'Demir Adam' olarak tanınan Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı (71), 21 Mart'ta Tayvan'ın Penghu kentinde yapılacak 'Ironman Dünya Şampiyonası Ön Eleme Yarışı'nda ülkemizi temsil edecek.

Birden fazla spor dalını bir araya getirerek, yarışmacılara zorlu ve heyecanlı bir parkur sunan triatlonda elde ettiği başarılarla, Türkiye'de 'Demir Adam' olarak tanınan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, şimdi de Tayvan'da tam triatlon yarışında 70-74 yaş grubunda Türkiye'yi temsil edecek. 21 Mart'ta Penghu kentinde yapılacak Ironman Dünya Şampiyonası Ön Eleme Yarışı'nda önce 3800 metre yüzecek olan Ali Bıdı, daha sonra 180 kilometre pedal çevirecek. Bisiklet yarışının ardından 42 kilometre de koşacak olan Ali Bıdı, 3 zorlu etabı 16 saatin altında tamamlamayı hedefliyor. 16 saatin üstünde yarışı tamamlayanların eleneceği şampiyonada başarılı olanlar ise ilerleyen tarihlerde Hawaii'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Bugüne kadar katıldığı uluslararası organizasyonlarda iki kez Avrupa ikinciliği elde eden Ali Bıdı, ilk kez Ironman'ın uzun ve tam yarışında ter dökeceğini söyledi. Şimdiye kadar Ironman'da bu mesafelerin yarısını yaptığını ifade eden Ali Bıdı, "6 yıldır bu sporu yapıyorum ve Türkiye'de 60 yaş üstünde rakibim yok. Şimdi, Tayvan'daki yarışa 4 ay gibi kısa bir sürede hazırlanarak en iyi dereceyi elde etmek istiyorum. Hedefim er ya da geç altın madalyalı Dünya Şampiyonluğu'nu ülkeme kazandırmak" dedi.

Triatlon Antrenörü Mehmet Zeki Sarı, Ali Bıdı'yı haftanın 7 günü çalıştırdığını belirterek, "Haftanın 4 günü çift, üç günü ise tek antrenman yapıyoruz. Günlük idmanlar 2 ile 4 saat arasında sürüyor. Ali Bıdı'nın Tayvan'da en iyisini yapacağına inanıyorum" diye konuştu.