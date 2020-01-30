71 yaşındaki emekliyi döverek cüzdanını gasbeden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 71 yaşındaki emekliyi döverek cüzdanını gasbeden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

71 yaşındaki emekliyi döverek cüzdanını gasbeden 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 71 yaşındaki emekli M.G'yi döverek cüzdanını gasbeden 3 kişi, Van'da yakalandı.

71 yaşındaki emekliyi döverek cüzdanını gasbeden 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 71 yaşındaki emekli M.G'yi döverek cüzdanını gasbeden 3 kişi, Van'da yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamada, 27 Ocak'ta, kapısını kırarak girdikleri evde M.G'yi darbeden 3 kişinin, içinde emekli maaşı bulunan cüzdanını ve kişisel eşyalarını alarak kaçtığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Güroymak ilçe Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen titiz çalışma ve 15 saatlik kamera incelemesi neticesinde şüphelilerin Ş.D, Y.I, O.K. olduğu ve Van'a kaçtıkları tespit edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda üç şüpheli de saklandıkları metruk binada yakalanıp gözaltına alınmış, sevk edildikleri Güroymak Adliyesinde "nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir."

Güroymak, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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