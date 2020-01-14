71 yaşındaki engelli vatandaştan kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 71 yaşındaki engelli vatandaştan kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma... - Son Dakika

71 yaşındaki engelli vatandaştan kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma...

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde engelli vatandaş Mürsel Altun, kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personelini ziyaret ederek teşekkür etti.

71 yaşındaki engelli vatandaştan kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma..., System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde engelli vatandaş Mürsel Altun, kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personelini ziyaret ederek teşekkür etti. Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı'da jandarma personelini tebrik etti.


Olay, 11 Aralık 2019 tarihinde Akyazı ilçesi Adliye Kavşağında meydana gelmişti. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle yaya olarak Adliye kavşağına gelen yaşlı adam yolun karşısına geçemedi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan ve mesai bitimi karakoldan ayrılan 2 jandarma, yaşlı adamı fark etti. Araçlarını duran jandarmalar yaşlı adamın yanına geldi. Trafikten dolayı yolun karşısına geçemediğini belirten yaşlı adama askerler yardım etti. Askerlerden biri trafiği durdurması sonrası diğer asker ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi. Görüntüleri izleyenler ise jandarmaları tebrik etti.


Yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personelini davranışıyla büyük takdir topladı. 71 yaşındaki Mürsel Altun, kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personelini Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ziyaret etti. Altun'un oğlu da babasına yardımcı olan jandarma personeline teşekkür etti. Öte yandan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı'da jandarma personelini tebrik ederek, "Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım. Her koşulda aziz milletimiz askerimizin, polisimizin yanında olduğu gibi devletimizin tüm kademeleri vatandaşlarımızın yanında olduğunun en güzel örneğine Akyazı da bir kez daha şahit olduk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Jandarma, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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