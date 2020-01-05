71 yaşındaki futbolcu Erzurum'a transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 71 yaşındaki futbolcu Erzurum'a transfer oldu - Son Dakika Spor

71 yaşındaki futbolcu Erzurum'a transfer oldu

6 saat önce

Şerif Kunt, futbola 1967 yılında başladı.

71 yaşındaki futbolcu Erzurum'a transfer oldu, System.String[]

Şerif Kunt, futbola 1967 yılında başladı. 53 yıl boyunca amatör futbol oynayan Kunt'a en büyük destekçisi eşi ve iki oğlu oldu. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor, 2018-2019 sezonunda Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği formasını giyen sporcuyu Erzurum amatör ekiplerinden Harp-iş Spor Kulübü transfer etti. Amatör ligin ilk maçına ilk 11'de başlayan Şerif Kunt, 20 dakika sahada kaldı.


Şerif Kunt, "1967'de başladığım futbol hayatımı hala sürdürmekteyim. 53 yıldır aktif futbolun içindeyim. Erzurum'dan teklif geldi, ben de bu bölgede bulunmak istedim. Trabzon'da, Ankara'da yaşadım. Mardin'de bulunduğum sürede hava daha ılımlıydı, Erzurum daha sert bir havaya sahip ancak ben bir sporcuyum, her şartlarda her havada oynamam gerekiyor. Sabah erken kalkarım. Genç kardeşlerime tavsiyem yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri, erken kalkmaları. Aktif futbolculuk hayatım dışında antrenörlük hayatım ve Trabzon'da kulüp başkanlığı geçmişim de oldu. Eşim 35 yıl genel kaptanlık görevini yaptı. 2 oğlumla beraber aynı takımda dahi oynadım, takım arkadaşı olduk. Bir erkeğin bir başarısı varsa, orada kadınların etkisi vardır. Öyle zamanlar var ki eşim formalarımızı yıkadı, 35 yıl genel kaptanlık yaptı. Hafize Kunt'a, eşime teşekkür ediyorum" dedi.


Teknik Direktör Adnan Dost, "2001-2002 amatör liginde oynayacak olan Harp-iş takımımızın yeni transferi Şerif Kunt oldu. Yeni bir jenerasyon oluşturduk. Yeni transferimiz Şerif Kunt, aynı zamanda amatör futbol dernek başkanı, kendisi idmanlarımıza ve gençlerimize ayak uydurdu. Tecrübesinden faydalanmamızı sağladı, genç kardeşlerimiz de kendisini seviyor ve idmanlarını beraber yapıyorlar" dedi.


Şerif Kunt'un takım arkadaşı ve takım kaptanı Muhammet ise, "Şerif hocamızla tanışmamızdan itibaren bilgisinden, tecrübesinden faydalanmaya başladık. Futbolu seven, bu işe değer veren bir insan" şeklinde konuştu.


Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:51 
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