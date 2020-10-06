71 yaşındaki kadın 1 ay bitkisel hayatta kaldı, yaşama tutundu - Son Dakika

KONYA'da Hamiyet Yıldırım (71) kalp kapakçığının çürümesiyle, beynine pıhtı atması sonucu yürüme ve konuşma yetisini kaybetti. Ameliyat sonrası yaklaşık 1 ay bitkisel hayatta kalan Yıldırım, yeni kalp kapakçığı ile tekrar yürüyüp konuşmaya başladı.

Akşehir ilçesinde, kalp kapakçığının çürümesiyle, beynine pıhtı atması sonucu vücudunun sağ tarafı felç olan ve konuşma yetisini kaybeden Hamiyet Yıldırım, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahale sonrası yaklaşık 1 ay bitkisel hayatta kaldı. Hamiyet Yıldırım'ın, gerçekleştirilen operasyonla kalp kapakçığı değiştirilerek kalbindeki enfeksiyon giderildi ve kalp damarlarına by-pass yapıldı. Yıldırım, felç riskini atlatıp tekrar yürümeye ve konuşmaya başladı.

'UMUDU YİTİRMEDİK'Hamiyet Yıldırım'ın tedavisini gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Büyükateş Hamiyet Yıldırım'ın başarılı bir operasyon geçirmesine rağmen ameliyat sonrası hiç uyanmadığını, yaklaşık bir ay derin bitkisel hayatta kaldığını söyledi. Bu sırada hastadan umudu kesmediklerini anlatan Prof. Dr. Büyükateş şöyle konuştu: "Sürekli hastanın tedavisi ve bakımı yapıldı. Boğazından delik açılarak solunum cihazına bağlandı. Midesine indirilen hortumla beslenmesi ve damar yolundan beslenmesi sağlandı. Hastanın birkaç defa MR ve tomografisi çekildi. Ameliyat öncesi ve sonrası beyinde farklı, yeni bir hadisenin olmadığı izlendi. Fakat bitkisel hayat süreci, derin koma tablosu hiçbir şekilde izah edilemedi. Nöroloji tarafından da defalarca değerlendirilmesine rağmen hasta bir uyanıklık ve beyin fonksiyonu belirtisi göstermedi. İlginç olan, hasta bir ay sonra kendiliğinden gözlerini açtı. Uyanıklığı yavaş yavaş başladı. Zaman içinde de söylenen sözleri anlamaya başladı. Hastayı fizik tedavi ile rehabilitasyona aldık. Hasta, Allah'a şükür bugün ikinci ayında, konuşması düzelmeye başladı. Sağ tarafındaki felci tamamen düzeldi. Kalpteki problem tamamen giderildi. Hastamız bugün kendisi ayağa kalkıp yürüyebilmekte, beslenebilmekte. Evine taburcu olacak duruma geldi. Hastamız, iki aylık çok ciddi bakım ve tedavi neticesinde bitkisel hayattan yeniden hayata bağlanmış oldu."'SABRETTİK, SONU SELAMETE ÇIKTI'

Annesi için hiçbir zaman umudunu yitirmediğini anlatan Hamiyet Yıldırım'ın kızı Tülin Özbudak, "İyi bir ameliyat gerçekleştirildi. Annemiz ameliyat sonrasında bir ay hiç uyanmadı, bitkisel hayatta kaldı. Şükürler olsun uyandı ve şimdi çok iyiyiz. Emeği geçen tüm sağlık personelinden Allah razı olsun. Sabrımızın sonu selamete çıktı" dedi.