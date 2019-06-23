71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
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- 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
- 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
İSTANBUL - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah
erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah 08.00 itibari ile Sultangazi Piri Reis
Ortaokulu'nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevinin yerine getiriyor. Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
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