71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
49 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah
erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah 08.00 itibariyle Sultangazi Piri Reis
Ortaokulu'nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
(Serdar Ünal/İHA)
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