71 yaşındaki kişiyi darp ve gasp eden şahıslar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 71 yaşındaki kişiyi darp ve gasp eden şahıslar yakalandı - Son Dakika

71 yaşındaki kişiyi darp ve gasp eden şahıslar yakalandı

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 71 yaşındaki şahsı darp ve gasp eden 3 kişi Van'da yakalandı.

71 yaşındaki kişiyi darp ve gasp eden şahıslar yakalandı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 71 yaşındaki şahsı darp ve gasp eden 3 kişi Van'da yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak ilçesinde 71 yaşındaki müşteki M.G.'nin evine kimliği belirsiz 3 şüphelinin kapıyı kırarak girdikleri ve şahsı darp ederek içinde emekli maaşı bulunan cüzdanını ve kişisel eşyalarını alıp kaçtıkları belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen titiz çalışma ve 15 saatlik kamera incelemesi neticesinde şüphelilerin Ş.D., Y.I. ve O.K. olduğu ve Van iline kaçtıkları tespit edilmiş. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda, 3 şüpheli de saklandıkları metruk binada yakalanıp gözaltına alınmış, sevk edildikleri Güroymak Adliyesinde 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocasıyla sorun yaşayan bir kadın, kocasının ilişki yaşadığı eskortun evini bastırdı
Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Kaynanalar ahtapotu görünce kendinden geçti Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 71 yaşındaki kişiyi darp ve gasp eden şahıslar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]