71 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

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71 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu
6 saat önce
TOKAT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Bektaş Çakmak (71), 8 gün sonra sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
TOKAT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Bektaş Çakmak (71), 8 gün sonra sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Zile ilçesine bağlı Belpınar köyünde yaşayan Bektaş Çakmak, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri ile Zile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 'Covid-19' testi pozitif çıkan Çakmak, tedaviye alındı. Koronavirüs nedeniyle tedavi görüp, iyileşen Çakmak'ın taburcu olmasına karar verildi. Son 'Covid-19' testi negatif çıkan Çakmak, hastaneden 8 gün sonra sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Bektaş Çakmak, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:01 Kaynak: DHA
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