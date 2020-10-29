71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı - Son Dakika

71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı

29.10.2020 10:12
71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı, System.String[]

Hayrettin Sönmez: Cumhuriyet'in kuruluşuna atfen olsun dedik ve Allah mahcup etmediSait Babaoğlu: Bu rekorla Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya başladıkNamık Ekin: Gençlerimiz için örnek bir kişiKaan ÜLKER / İSTANBUL, - Bakırköy Prime Fitness Spor Kulübü sporcularından Hayrettin Sönmez, 29...

Hayrettin Sönmez: Cumhuriyet'in kuruluşuna atfen olsun dedik ve Allah mahcup etmedi

Sait Babaoğlu: Bu rekorla Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya başladık

Namık Ekin: Gençlerimiz için örnek bir kişi

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Bakırköy Prime Fitness Spor Kulübü sporcularından Hayrettin Sönmez, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.Kaldırdığı ağırlıklar ve kırdığı rekorlarla gençlere taş çıkartan 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, 29 dakika 15 saniyede 97 ton ağırlık kaldırmayı başardı ve 65 üstü dünya rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Tarih yazan Sönmez ayrıca, 97 kilogram ağırlığı 50 saniyede 97 defa kaldırarak bir tarihi başarıya daha imza attı. Sönmez'in Bakırköy Tenis Kulübü'nde yaptığı rekor denemesi, Guinness Dünya Rekorları (GWRA) Türkiye Temsilcisi ve Baş Hakemi Namık Ekin nezaretinde gerçekleşti. Rekor sonrası Sönmez'e, Guinness Rekorlar Kitabı sertifikası verildi.SÖNMEZ: CUMHURİYET'İN KURULUŞUNA ATFEN OLSUN DEDİK VE ALLAH MAHCUP ETMEDİHedefine ulaşan Hayrettin Sönmez, rekor sonrası Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Bu rekor denemesi için aylardır planlı şekilde hazırlandıklarını belirten Sönmez, "Sağ olsun Sait başkanımızın teşvikiyle böyle bir slogan aklımıza geldi; Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünde 97 ton ağırlık kaldırmak. Biraz kısa süreli bir antrenmanla bunu başarabildik. Gönül daha fazlasını istiyordu ancak pandemi dolayısıyla izin verilmedi. Yoksa biz bunu 1 saatte 200 ton ağırlık yapacaktık. Sait başkanımız, 'Cumhuriyetimizin 97'nci yılı sebebiyle 97 kiloyu 97 defa kaldıralım' dedi. Cumhuriyet'in kuruluşuna atfen olsun dedik ve Allah mahcup etmedi. Sporun içinden geliyoruz, altyapımız müsait. 6 saatte 300 ton ağırlığı kaldırmak istiyorum ancak bir sponsor gerekli bize. Bir sponsor nezaretinde 6 saatte 300 ton ağırlık kaldırmayı planlıyorum" diye konuştu.BABAOĞLU: BU REKORLA CUMHURİYET BAYRAMIMIZI KUTLAMAYA BAŞLADIKBakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu ise "Hayrettin hocamın sadece bizlere değil tüm dünyaya armağan ettiği bu rekorla Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya başladık. Yakında başka rekor denemesi yapmak istiyoruz, dedi. Bu sponsoru bulacağız ve bu tesiste kıracağız inşallah. Bunun sözünü veriyorum. Tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Namık hocam ve Hayrettin hocama çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize, çocuklarımıza çok güzel örnek oluyorlar" ifadelerini kullandı.EKİN: GENÇLERİMİZ İÇİN ÖRNEK BİR KİŞİ

Türkiye'nin efsane sporcularından, Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi ve Baş Hakemi Namık Ekin de DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hayrettin Sönmez benim Deniz Kuvvetleri'nden talebem. Orta 1'deyken onun hocasıydım. Judoya başlattım, ağırlığa başlattım ama boynuz kulağı geçer derler ya bizi fersah fersah geçti. Onda herkesi temsil edebilecek bir yapı var. 65 yaşın üzerinde birisi ağırlık rekorları kırıyor. Yarım saat hiç durmadan ağırlık kaldırabiliyor. Bütün sporculara örnek olan bir kişilik. Halkımızın, gençlerimizin yetişmesi için ve sağlıklı olması için örnek bir kişi. Kendisini candan tebrik ediyorum" dedi.

71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı
71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı
71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı - Son Dakika Spor

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