71 Yaşındaki Veteran Atlet, Gençlere Taş Çıkartıyor

Zonguldak'ta bir bankadan emekli olduktan sonra 33 yıl boyunca atletizmle uğraşan 71 yaşındaki Erdoğan Dilek, şampiyonlukları ve azmiyle gençlere adeta taş çıkartıyor.

Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda yeni şampiyonluklara hazırlanan 71 yaşındaki veteran atlet, gençler için başarının sırrını anlattı. Sporun insan yaşamının her anında olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan Dilek, kötü alışkanlıklardan uzak durarak sporla birlikte sağlıklı bir yaşamın mutluluk getirdiğini vurguladı. Statta kendisiyle birlikte antrenman yapan genç sporcuların 'dede' diye hitap ettiği Dilek, azmi ve hırsıyla adeta göz dolduruyor.



"Bütün hastalıkların başı hareketsiz yaşamdır"



Gençlere tavsiyelerde bulunan Dilek, 71 yaşına girdiğini belirterek, "33 yıl atletizm hakemliği yaptım. Onun için atletizm ve sporu çok seviyorum. 2010'dan beri Masterler Türkiye Şampiyonası'na katılıyorum. Koşularda 200-400-1500 metrede derecelerim var. Sporun yaşı olmaz. Herkes için spor çok önemli. Bütün hastalıkların başı hareketsiz yaşamdır. Spor yapalım ve herkesi spora özendirelim. Dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanmadım. Huzurlu yaşam olması lazım. Sağlıklı olmak lazım. Bunları da yapmak için dengeli beslenme ve spor yapıyorum. Ben her gün antrenman için gelmiyorum. Bir gün gelip antrenman yapıyorum bir gün evde dinleniyorum. Haftada dört kere geliyorum. Ama sporun hakkını veriyorum. Tam antrenman yapıyorum. Vücut fazla yorulduğu için toparlasın diye bir gün ara veriyorum. Üç oğlum var. Üçü de sporu seviyor. Üçü de sigara içmezler. Sporu seven kimselerdir, ailemin de desteği var. Sporun yaşı yoktur. Uzun müddet devam ettirmek istiyorum. Gençlere tavsiyem sigara içmesinler, kıraathane köşelerinden kurtulsunlar. Spor sadece atletizm değil başka dalları da var. Olumsuz hava koşulları olduğunda salonda çalışıyorum. Beni gören genç atletlere '70 yaşındayım hala hırslıyım. Sizde bu hırsı göremiyorum. Siz de hırslanın' diyorum. Sporda başarıyı yakalayın, başarının sırrı çalışmaktır. Geçen İstanbul Ataköy'de yapılan müsabakada 1.28 derece 400 metre koştum. Fakat derecemi beğenmedim. Bundan sonra daha iyi dereceler olacak" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

