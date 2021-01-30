71 yıl sonra gelen mutluluk...Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi - Son Dakika

71 yıl sonra gelen mutluluk...Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi

30.01.2021 12:47

71 yıl sonra gelen mutluluk...Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi Şanlıurfa Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gaziler dernek başkanlığının girişimleriyle tespit edilen Kore Gazisine madalya ve gazilik beraatını 71 yıl sonra verdi.

71 yıl sonra gelen mutluluk... Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gaziler dernek başkanlığının girişimleriyle tespit edilen Kore Gazisine madalya ve gazilik beraatını 71 yıl sonra verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla şehit aileleri ve gazilere ait kayıtları inceleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Siverek ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta Fırat nehri kenarındaki Bürüncek Köyünde yaşayan Kore Gazisi Cuma Kök'ün izine ulaştı. Tamamen kendilerine ait bir yaşam tarzı ile hayatlarını köyünde idame eden gazi ve yakınları daha önce madalya için başvuruda bulunmadığı bildirildi. Türkçe bilmediği için kedisinin de daha önce madalya ve gazilik beraatı başvurusu yapmadığı öğrenilen 89 yaşındaki gazi Kök, 1950-1953 yılları arasında Kore'de gerçekleşen savaşa NATO bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri askeri olarak katıldı. Kök'ün yaşadığı adresi tespit eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, gaziye verilmek üzere madalya ve gazilik beratını temin etti.

Vali defalarca sarıldı

Siverek İlçe Kaymakamlığı aracılığıyla Kaymakamlığa getirilen Kore Gazisi Cuma Kök'ün madalyası ve gazilik beratı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan ve gazinin ailesinin katıldığı törenle takdim edildi. Kore Gazisi Cuma Kök ile kaymakamlık makamında bir araya gelerek elini öpen ve hayır dualarını alan Vali Erin, "Bugün, jandarma komutanımız, gaziler dernek başkanımız ile birlikte gazimize madalyasını ve beratını tevcih etmekten çok büyük onur duyduk. Kore'de ülkemiz adına mücadele eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu, şanını yükselten gazilerimizden, büyüklerimizden bir tanesidir. Arkadaşlarımızın gayretiyle kısa süre içerisinde Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Muharip Gaziler Derneği başkanımızın girişimleriyle tespit edilerek, madalya ve beratını temin ettik. İnşallah kısa süre içerisinde biz de arkadaşlarımızla birlikte yaşadığı köyde kendisini ziyaret edecek, onları dinleyeceğiz. Valilik ve kaymakamlık olarak o köye ne yapabilirsek yapacağız. Onlar başımızın tacı, onlara hizmet etmek bizlere büyük bir onur ve şereftir" dedi.

Siverekli Kore Gazisi Cuma Kök'ün oğlu Muhittin Kök, babasının gerçek yaşının 100 olduğunu ve altı çocuk babası olduğunu belirterek, "Babam, 1952 yılında 32 günlük yolculuk ile Kore'ye ulaştığını anlatır. Bir yıl orada savaştıktan sonra gemi yoluyla Türkiye'ye geri dönmüş. Halen Siverek'te bizimle yaşıyor. Geçimini gazilik maaşı ve biz çocuklarının desteğiyle sağlıyor. Devletimizin babamızı hatırlaması ve böyle bir madalya ile onurlandırması bizlere gurur verdi. Valimize ve emeği geçenlere ailemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

71 yıl sonra gelen mutluluk...Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi
71 yıl sonra gelen mutluluk...Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi
71 yıl sonra gelen mutluluk...Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi
71 yıl sonra gelen mutluluk...Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa, Siverek, Kore, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 71 yıl sonra gelen mutluluk...Kore gazisine madalyası 71 yıl sonra verildi - Son Dakika


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