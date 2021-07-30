- 71 yıllık Antakya Atatürk Stadı yıkılıyor

HATAY - Hatay'da 71 yıl önce inşa edilen Antakya Atatürk Stadı yıkılıyor. Stadın yerine ise Millet Bahçesi yapılacak.

Antakya Atatürk Stadı içerisinde kullanılabilecek malzemeler sökülürken, yaklaşık 2 hafta içerisinde ihaleye verilerek stadın yıkım işlemi hızlandırılacak. Stadın yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Millet Bahçesi yapılacak.

1950 yılında yapılan ve o günden bugüne kadar özellikle Hatayspor maçlarının oynandığı 71 yıllık Antakya Atatürk Stadı, yeni yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nun tamamlanması ile birlikte sökülmeye başlandı. Stadın demirleri ve koltukları sökülürken, protokol tribünün olduğu bölümde kepçelerle yıkılmaya başlandı.

Hatayspor yeni sezonda maçlarını Hatay Stadyumu'nda oynayacak.